Se han incrementado solicitudes de seguridad para candidatos

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Tras el asesinato del candidato a alcalde de Mante Noé Ramos Ferretiz, las solicitudes de seguridad personal por parte de aspirantes a diferentes puestos de elección popular se han incrementado en más de un cien por ciento.

Hoy sábado, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas Juan José Ramos Charre refirió ; «hasta el día 18 de abril, es decir el jueves pasado, habíamos recibido siete solicitudes de seguridad, el día de ayer se recibieron nueve solicitudes adicionales».

En total, recalcó que hasta el filo del medio día de este sábado suman ya 16 las solicitudes de seguridad personal por parte de candidatos.

«De tal suerte que hoy ya tenemos recibidas y tramitadas ante la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado para diez ayuntamientos y para seis diputaciones locales”, especificó.

En cuanto al proceso que se debe llevar a cabo para nombrar a un nuevo candidato a alcalde para el Municipio de Mante por la Coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, Ramos Charre se limitó a destacar la postura de diferentes institutos políticos y sus candidatos de suspender, al menos durante este fin de semana, las actividades proselitistas.

“Creo que es un gesto que habla de civilidad y también de una genuina preocupación porque existan las condiciones para que las campañas puedan transcurrir, creo que es también importante esperar los tiempos de los propios partidos políticos, esta situación está perfectamente prevista en la ley y en su oportunidad nos tendremos que pronunciar al respecto”, acotó.

Al ser cuestionado en cuanto al caso específico de Ramos Ferretiz, candidato a la alcaldía por la Coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas asesinado el día de ayer en Mante, Ramos Charre mencionó que no contaba con seguridad personal y no había solicitud en trámite en ese sentido, ya que no hubo esa petición ante las instancias correspondientes.

“Ninguna recibida o más bien firmada por el otrora candidato o firmada por alguno de los partidos políticos integrantes de esa coalición, o por alguna otra persona”, señaló.

Cabe señalar que Ramos Charre mencionó que en cuanto se recibe una solicitud de seguridad personal para algún candidato se le da trámite de manera inmediata.

“El trámite se realiza de manera inmediata, en cuanto se presenta la solicitud ya sea en los consejos municipales, en los consejos distritales o directamente en el Instituto Electoral de Tamaulipas nosotros de inmediato nos activamos para hacer llegar a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública la solicitud correspondiente”, refirió.

Además, dicha solicitud de seguridad personal se comunica también, detalló Ramos Charre, al Secretario Técnico de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Tamaulipas.