Ven insuficientes recursos para fondo de pensiones

Teresa Macías/ El Sol de Tampico

Cd. Victoria, Tam.- La iniciativa de crear un fondo de pensiones para el bienestar por parte del gobierno federal se queda muy corta debido a que los recursos económicos son insuficientes, advirtieron economistas de la zona sur de Tamaulipas.

Esa propuesta surge porque hay recursos que no se han reclamado de las pensiones y no generan, y ahí están sin aportar, y se quieren usar como puente, pero es algo que no termina de solucionar el problema. Este recurso alcanzaría solo para 200 mil trabajadores, explicó el economista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Jorge Alberto Pérez Cruz.

«El estado está asumiendo una responsabilidad en cuanto a una problemática que no le corresponde, que es regular el mercado, y buscar que las empresas, que son las que generan la economía, sean las que poco a poco vayan generando un esquema de formalidad en sus trabajadores. Al final, es un problema estructural de la economía que se busca solucionar a partir de los ingresos de la población. Creo que aquí es una estrategia que tiene que armarse de manera conjunta, aunque veo el tema muy político en este momento».

Dijo que al hablar de 16 mil 500 pesos al mes en la garantía del pago, y partiendo de que hay en México 58 millones de trabajadores, de los cuales 30 millones no tienen garantizada ninguna pensión, es una buena intención, pero no es viable.

Destacó el economista que actualmente se discute una situación de corto alcance e incluso probándose y partiendo de esa capital semilla que son los recursos de las afores no reclamadas.

Se trata de cuentas inactivas y sin movimiento que se quieren usar como la reserva. Son cuentas de trabajadores que se retiraron y muchos no las han reclamado; otros fallecieron y no saben qué hacer. Son cuentas que están inactivas y tendrán diferentes razones; ese recurso es el que se está discutiendo que se use como capital semilla.