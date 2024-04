“Nos costó bastante”: Checo Pérez en el GP de China

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez admitió que les costó quedar en tercer lugar en el Gran Premio de China 2024 de la Fórmula Uno, pues acabaron perdiendo lugares a causa del coche de seguridad.

“Sí, nos costó bastante, perdimos dos lugares (bajo el coche de seguridad) y fue una lucha así de dura, la vida útil del neumático disminuye drásticamente”, mencionó Checo Pérez al término de la carrera en el circuito internacional de Shanghái.

El 1-2 para Red Bull pudo ser posible, pero la aparición de dos coches de seguridad y un “virtual safety car” marcaron la diferencia en la carrera. Hubo una serie de paradas en boxes y tras relanzarse a la carrera, hubo dos incidentes separados, lo que provocó un segundo coche de seguridad.

“Hubiera sido lindo estar 1-2, pero igual estamos en el podio”, declaró el piloto mexicano.

Checo Pérez también reveló cuál fue la clave para no tener un buen ritmo de carrera en el GP de China.

“Había una diferencia cinco décimas o más por vuelta, con el neumático medio tuvimos un poco de problemas con el balance, muchas cosas de ayer a hoy. No leímos muy bien las condiciones, por eso tuvimos un ritmo de carrera un poco bajo”, señaló el mexicano.

Cabe recordar que Max Verstappen fue el ganador de la carrera, mientras que Lando Norris fue segundo.

