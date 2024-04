Deadpool & Wolverine: habrá nuevo tráiler de la cinta mañana

A dos meses de su primer tráiler, Marvel reveló que muy pronto llegará un nuevo avance de la cinta “Deadpool & Wolverine”, donde descubriremos más datos acerca de la introducción del antihéroe al Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a lo revelado por Marvel, el nuevo tráiler de ‘Deadpool & Wolverine’ será estrenado el día de mañana a través de sus redes sociales oficiales, así como en su canal de YouTube.

Tomorrow is always just a day away. #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/pZmaOUyuJC

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 21, 2024