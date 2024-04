Destacan seguridad de Tampico

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Aunque Tampico y su zona conurbada con Madero y Altamira, se ubicó en el primer trimestre del año como la quinta ciudad más segura de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Reynosa no mejoró en ese aspecto.

El titular de la vocería de Seguridad Pública en la administración estatal Jorge Cuellar Montoya, explicó que en base a los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo Laredo mejoró en su percepción de seguridad, en Ciudad Victoria disminuyó y Matamoros quedó pendiente.

A casi 40 días de la elección concurrente en Tamaulipas, el balance de los tres primeros meses de este año, realizado en ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más, lo consideró como bueno, aunque ya suman seis candidatos a cargos de elección popular que han solicitado el acompañamiento de seguridad para realizar actividades de promoción durante el periodo de campaña.

“Por tema de seguridad son seis candidatos, hay de los dos (federales y locales) a los que se les está dando la seguridad de acuerdo a los protocolos, pero, aunque puedo, no debo decir los nombres de ellos para no afectarlos, tampoco de los municipios para no dar pistas”, argumento Cuellar Montoya.

Destacó que en más de la mitad del periodo para que los candidatos se promuevan ante el electorado y den a conocer sus propuestas, dependiendo del cargo público al que aspiran, hasta ahora no se han tenido incidentes graves que lamentar.

Aparte de ello, desde que iniciaron las campañas se formó una mesa interinstitucional en la que están presentes los titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Ietam, así como los representantes de todas las áreas involucradas con el tema de la seguridad pública.

“Todos los días nos reunimos y hay una sección para reportar los incidentes que pudieron haberse registrado en las últimas 24 horas, hasta ahora todo va bien y esperamos seguir así, aunque lamentablemente en otras partes del país hayan sucedido algunos hechos”, indicó.

Sobre el número de elementos asignados a cada candidato, apuntó que para ello se cumple con un protocolo, de acuerdo al entorno donde se promueve ante el electorado.