Fallece ex ministro de la SCJN, Noé Castañón León

Agencias.- El exministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noé Castañón León, falleció este domingo a los 76 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado por la Corte por medio de un breve comunicado en redes sociales este sábado.

A través de un mensaje deseo pronta resignación a sus familiares y amigos.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ministro en retiro Noé Castañón León. Pronta resignación a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/GJdJaYbtHN — Suprema Corte (@SCJN) April 20, 2024

Su hijo publicó emotivo mensaje

El senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, hijo del exministro, se despidió de su padre por medio de redes sociales.

“Estamos listos, nunca mejor, sin adeudo emocional, pero siempre me vas a faltar. No lo sé procesar por más que me hicieras saber esto esperar. Descansa ya en paz papá. Don Noé. Te vamos a extrañar”, indicó.

Quién fue Noé Castañón León

El ministro retirado, Noé Castañón León nació en Berriozábal, Chiapas, el 15 de abril de 1948. Su carrera como jurista comenzó en 1967 al ser designado Oficial Judicial. Posteriormente, escaló posiciones dentro del sistema judicial mexicano, desempeñándose como secretario proyectista y primer secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil.

En 1974 fue nombrado secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, y en 1980 ascendió al puesto de subsecretario de Acuerdos. Entre 1984 y 1985 ocupó el cargo de secretario general de acuerdos, para después alcanzar un cargo como Ministro Numerario de la SCJN.

Noé Castañón León fue ministro de la Suprema Corte entre los años de 1985 a 1994.

También se desempeñó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas y secretario general de Gobierno de dicha entidad entre los años 2006 y 2012.