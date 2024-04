Genera Ale confianza en el distrito 14

Cd. Victoria, Tam.- En sus primeros siete días de campaña por la reelección , la candidata del distrito 14, Ale Cárdenas ha recibido incontables muestras de apoyo de los ciudadanos.

“Vamos a ganar y usted será nuestra diputada”, le han dicho a Alejandra, en sus recorridos por diversas colonias en donde ha recogido las inquietudes de la gente que le ha abierto las puertas de sus hogares.

Ale Cárdenas genera confianza

Ale Cárdenas por su parte se ha comprometido a seguir alzando la voz desde el Congreso para resolver las necesidades más apremiantes de la población, como son la falta de agua potable y la seguridad.

“Me siento muy contenta por las muestras de apoyo y cariño que he recibido de la gente, quienes me han abierto las puertas de sus casas y me han manifestado su deseo de un cambio con soluciones efectivas a los problemas que nos afectan como sociedad”, enfatizó.

Ale Cárdenas, quien ha destacado por se una de las diputadas locales más productivas de la actual legislatura, señaló que seguirá recorriendo el distrito 14, escuchando a la población para convertir sus voces en leyes.

“Desde el principio de mi gestión como diputada he basado mi trabajo en las voces de la ciudadanía. Algunas de estas propuestas hoy son una realidad como el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, el Semáforo del Agua y el Fondo de Capitalidad, por citar algunas”, puntualizó.