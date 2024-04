Gerente de Taco Bell salva la vida de un bebé que dejó de respirar

STAFF ED.-

Natasha Long vivió momentos de pánico cuando su bebé de 11 semanas, Myles, empezó a tener problemas respiratorios después de detenerse en un Taco Bell en Richboro, Pensilvania.

Ella se desmayó al ver a su hijo en esa situación.

La gerente del restaurante, Becky Arbaugh, respondió rápidamente a los gritos de ayuda de Natasha.

Gracias a su experiencia previa con una situación similar con sus propios hijos, Becky realizó compresiones en el pecho al bebé y logró que Myles volviera a respirar.

A @tacobell manager in Richboro, Pennsylvania is being hailed as a hero after she sprang into action to save an 11-week-old baby's life. https://t.co/9csX9h47nZ pic.twitter.com/zX35Af7WmH

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) April 19, 2024