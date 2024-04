Confirman primer muerte por dengue en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- El secretario de Salud en el estado Vicente Joel Hernández Navarro reveló que ya se registró la primer muerte por dengue en Tamaulipas.

“Hay un paciente que falleció en el Canseco y que fue confirmado de dengue grave”, señaló.

Entrevistado este lunes por la tarde cuando llegaba a Palacio de Gobierno, el titular de la Secretaría de Salud reveló que se trata de un masculino procedente de Veracruz.

“Este paciente, con comorbilidad, llegando tarde, porque no es un paciente de la región, es un paciente de Veracruz que se trató primero por allá llegó complicado y desafortunadamente falleció”.

Al precisar la fecha del fallecimiento, Hernández Navarro señaló; “yo creo que hace como un mes, mes y medio, pero la fecha exacta no la tengo”.

El Secretario de Salud aclaró que la situación del dengue en el estado no es para alarmarse, ya que si bien en la entidad hay una incidencia alta con alrededor de 70 casos de dengue, detectados principalmente al sur del estado y se está extendiendo hacia Aldama y González, en Veracruz hay 680 casos y más al sur tienen alrededor de ocho mil casos.

“Lo que queremos nosotros es actuar con las medidas preventivas, queremos una reunión con el estado de Veracruz y de San Luis para tomar las medidas”, precisó.

Sobre el registro que tiene la Secretaría de Salud sobre los casos de dengue grave que han sido detectados en la entidad, dijo; “sí hay cuatro casos hacia el norte”.

Y añadió; “se tiene muy buen control epidemiológico porque los migrantes están en albergues y hay brigadas que van a dar servicio médico, vacunación, determinar si hay alguna persona con estas características”.

Por otra parte, cabe señalar que el Secretario de Salud en el Estado mencionó que en cuanto a casos de sarampión en la entidad sigue sin confirmarse el único paciente sospechoso el cual se encuentra internado en un nosocomio de Matamoros.

“Pues no se ha confirmado, sigue un caso sospechoso, está en el Seguro Social en Matamoros y no me han reportado, mientras no nos reporten yo no lo puedo marcar como caso de sarampión”.

Dijo que la parte clínica es importante para determinar y hacer diagnósticos, pero la parte de laboratorio es contundente para hacer el diagnóstico con precisión.

“No lo tenemos todavía y entonces en este momento podemos decir que no tenemos casos de sarampión, ese es el punto”, acotó.