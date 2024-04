Agencias

M’balia, cantante y hermana de Kalimba, salió en defensa del cantante luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de Melissa Galindo, presuntamente cometido en 2019 y 2020.

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, la ex integrante de OV7 se sinceró y reveló que a pesar de los señalamientos contra el intérprete de “Tocando fondo” siempre respaldará a su hermano, pues sabe perfectamente quién es él.

“Cien por ciento y con todo mi ser. La forma en la que nos comunicamos como hermanos en privado la mantengo privada, y lo único que puedo decir es que, efectivamente, como yo dije al principio, ha sido una semana muy intensa en muchos sentidos”, expuso.

“Lo único que puedo hacer es concentrar mi corazón en la fe, en la confianza de que todo al final sea puesto en su lugar, y que todo se aclara en su momento y saldrá como tiene que ser”, declaró al tiempo que destacó que toda su familia ha resultado afectada en distintas formas tras la denuncia contra Kalimba.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y… cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones, no te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generen emociones no agradables en este proceso”, dijo.

Finalmente, M’balia recalcó el amor que siente por su hermano. “Soy una persona que siempre ha estado muy orgullosa del hermano que tiene, estoy de verdad muy agradecida de que Kalimba sea mi hermano, que sea la persona con la que he podido compartir tantos años, porque es extraordinario”.