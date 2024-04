No descarta Gobernador posibles situaciones de riesgo

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Aunque el asesinato del candidato del PAN- PRI a la presidencia municipal de Ciudad Mante es considerado como un hecho aislado, el gobernador Américo Villarreal Anaya no descartó posibles situaciones de riesgo en lo que resta del periodo de campaña para la elección del domingo dos de junio.

Es un hecho aislado

Dijo que se trata de un hecho aislado, porque en ninguno de los parámetros de las instituciones electorales como el INE o el Ietam ni en las instituciones que forman parte de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz se tenía antecedente de problema de riesgo en Ciudad Mante.

En esa población, destacó que habían transcurrido los últimos cuatro meses sin homicidios dolosos, sin feminicidios ni secuestros e incluso, ninguna presión contra representantes del INE en la búsqueda de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de casilla y nadie había manifestado una situación de riesgo en ese lugar.

¿Se descarta riesgo para la elección?, se le cuestionó.

“No puedo yo decir que se descarta, no tenemos esta facultad de tener esa certeza, estábamos optimistas por los resultados y las condiciones en que se conducía el proceso electoral en Tamaulipas pero ya vemos cómo se pueden dar este tipo de situaciones y en el contexto nacional lamentablemente también vemos que hay alguna situación en otras entidades”, señaló.

☀️ También te puede interesar: ‘Malas noticias’: retrocede de nuevo la actividad industrial

Testigos confirman identidad de atacante

Villarreal Anaya reveló que hay más de 20 declaraciones que confirman que la persona detenida, es quien causó el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Mante, mientras siguen las líneas de investigación que lo consoliden para que los jueces dicten sentencia y una condena que corresponda al acto y se valore la motivación del por qué lo hizo.

Confirmó que dentro del estatus de la indagatoria se investiga a los escoltas del candidato, toda vez que él no solicitó en ningún momento del proceso condición de seguridad a su persona, porque el traía su propios elementos contratados de manera privada, en alrededor de nueve ex militares y ex marinos.

De hecho, uno de ellos persiguió a la persona que causó el agravio en contra del candidato a la presidencia municipal del Mante, concluyó.