Se les dará más seguridad a candidatos a presidencia si lo solicitan: AMLO

Agencias.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que si los candidatos a la presidencia de la República lo solicitan se les aumentará la seguridad proporcionada por el Gobierno federal.

Detienen camioneta de Claudia Sheinbaum

Estas declaraciones se dan luego de que encapuchados en Motozintla, Chiapas, detuvieran la camioneta en la que viajaba la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum.

En mandatario mencionó que ese tipo de situaciones es bastante común en el país, al tiempo que reconoció que en Chiapas hay dos grupos de la delincuencia que se han enfrentado por lo que se instaló un campamento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad durante la construcción del puente de La Concordia.

Candidatos tienen resguardo federal

Señaló que los candidatos están resguardados por elementos federales y aclaró que los encapuchados «se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes».

El mandatario mexicano aseguró que esto es «bastante común» cuando se recorre todo el país en las carreteras, «lo paran a uno”.

A pregunta sobre si en el contexto de la disputa de los votos, considera que no estuvo en riesgo la integridad de la candidata, señaló que no.

“No, no, no, no, es, repito, propaganda”, manifestó el tabasqueño, quien agregó que la propaganda puede ser de grupos opositores, del bloque conservador. Incluso cuestionó que el tema fuera retomado por varios medio de comunicación.

“Ha sido bastante, bastante publicitario e incluso las magnifican», señaló.

Si candidatos solicitan más apoyo, se les dará

Dijo que si los candidatos presidenciales solicitan protección, se les brinda y añadió que a pesar de lo recientemente ocurrido sería igual porque ellos están «satisfechos». Y recalcó: Si ellos solicitan más protección, claro que se les otorga.