Daniel Bisogno regresa a ‘Ventaneando’ tras estar grave de salud

Después de que hace unos meses Daniel Bisogno fuera hospitalizado por una fuerte infección en los pulmones y que permaneciera algunos días intubado, el conductor este 23 de abril regresó a “Ventaneando”.

Apenas hace un día Pati Chapoy reveló en la más reciente emisión de “Ventaneando” que Daniel Bisogno regresaría al programa para hablar sobre su experiencia en el hospital y cómo ha sido su recuperación a un poco más de un mes de haber dejado el nosocomio.

Y la tarde de este martes, Daniel Bisogno estuvo de vuelta en el foro del programa al que se unió en 1997 y con el que se ha ganado el cariño del público por sus divertidos comentarios.

“Hierba mala nunca muere. Esta es la mejor medicina que se puede tener, tenía meses querían regresar y no podía, ya que puedo, aquí estamos (…), como estuve muchos días acostado, entonces en la cabeza se me hizo una llaga y en las pobres nalgas flacas”.

Daniel Bisogno mencionó que no lo obligaron a ir y que tuvo que esperar varios meses para regresar al programa.

“No lean publicaciones que no tengan un respaldo periodístico y verdadero porque nadie me obliga a venir (…), qué me van a andar obligando, al contrario. Yo estaba diciendo: ‘ya, señora Chapoy’ y era hasta que los doctores me dieran el visto bueno, no puedo ir a lugares muy concurridos porque me vayan a contagiar de algo”.