Llama Sheinbaum a no caer en las mentiras de la oposición

Tampico, Tam.- “La guerra sucia de la oposición no les está funcionando porque la gente ya no se deja engañar”, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado a no caer en mentiras, durante un encuentro con medios de comunicación de Tampico, Tamaulipas.

“Quieren arreciar la guerra sucia, pero no les está funcionando, eso es lo novedoso en el país, que la gente ha despertado, que no se traga las mentiras, calumnias que hacen y nosotros siempre aclarar cuando se presentan”, señaló.

Claudia Sheinbaum exhibió los delitos electorales en los que incurre la oposición, después de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó la intervención de los gobernadores panistas en la próxima elección.

“Siempre Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito, es increíble, acuerdo Coahuila ‘reloaded’, es ilegal pedirles apoyo a los gobernadores, es un delito electoral, lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral, le voy a decir a los compañeros que son representantes ante el INE que pongan una queja”, expuso.

Finalmente, anunció algunos proyectos estratégicos que son partes del segundo piso de la transformación en Tamaulipas, entre los que destaca la carretera que conecta a Veracruz con Tampico, traer agua potable del Papaloapan, la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, dos sistemas de trolebús, proyecto de almacenamientos de gas natural, desarrollo del puerto de Matamoros, edificio de Aduanas y el Puerto Internacional de Nuevo Laredo.

La candidata estuvo acompañada de las y los candidatos al Senado, Olga Patricia Sosa Ruiz, José Ramón Gómez Leal y Maki Esther Ortiz Domínguez; Blanca Araceli Narro Panameño, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 06 del Estado de Tamaulipas; y Adrián Osegueda Kernion, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 08 del Estado de Tamaulipas.