Murió Adrián Fogarty, actor de doblaje de Aladdín y el Power Ranger verde

El doblaje en México está de luto después de que se diera a conocer la muerte de Adrián Sánchez Fogarty, mejor conocido como Adrián Fogarty, actor de doblaje quien murió a los 54 años de edad.

Se sabía que Adrián Fogarty había estado hospitalizado y este fin de semana se había pedido donadores de sangre. Hsta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Por medio de redes sociales actores de doblaje como Lalo Garza y Mario Castañeda lamentaron la muerte de Adrián Fogarty y compartieron unos mensajes en los que enviaban su pésame a la familia del actor.

“Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty, GRAN actor y director de doblaje”, escribió Lalo Garza.

Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty, GRAN actor y… — Lalo Garza (@LaloGarx) April 22, 2024

Por su parte, Mario Castañeda también lamentó la muerte de Adrián Fogarty.