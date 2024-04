César Vázquez Luna

El pasado viernes 19 de abril, la Liga Pequeña de Beisbol Santa María de Aguayo, fundada hace más de 50 años en Ciudad Victoria, Tamaulipas, bajo la presidencia del licenciado Roberto René Caballero Filizola, llevó a cabo la ceremonia de Premiación del Torneo Interno de Invierno 23-24 y la Inauguración del Torneo Interno de Verano 2024.

Se dieron cita en el Parque Enrique Cárdenas González autoridades estatales, municipales, así como la mesa directiva de la liga, padres de familia y público en general que acompañaron a los jugadores a este gran evento.

El desfile inaugural estuvo conformado por 20 equipos de las diferentes categorías desde biberones hasta big leaguer, dando cabida a 250 peloteros afiliados a la Santa María de Aguayo.

En su mensaje inaugural Roberto Caballero presidente de la liga, mencionó que desde hace ocho meses que inició su gestión se han rolado más de 140 partidos desde la categoría biberones hasta categoría juvenil, los jugadores de la Liga Santa María de Aguayo tienen presencia en selectivos estatales que han representado a Tamaulipas en los Macroregionales de Conade en las disciplinas de beisbol y softbol, además de los torneos de Femebe cinco jugadores de diversas categorías se coronaron como campeones nacionales al ser invitados por ligas hermanas.

Es importante señalar que una innovación de esta mesa directiva es el Torneo Juvenil Sabatino, en donde se lograron formar cuatro equipos y participan más de 50 jóvenes entre 13 y 16 años.

Durante el evento se premiaron a los equipos campeones y subcampeones del Torneo Interno de Invierno 23-24, así como de manera individual a los mejores bateadores por categoría.

Así mismo, se reconoció el esfuerzo y trayectoria de los peloteros que participaron en torneos nacionales e Internacionales, como en la Copa Telmex-Telcel 2024, Juegos Macroregionales Conade 2024 de Béisbol y Softbol de la selección Tamaulipas, Campeones Nacionales, Categoría SUB 5, Categoría SUB 7, Categoría SUB 9, así como a los participantes a la Serie Latinoamericana Curazao 2023, representantes de México en el Programa Williamsport en la Categoría Junior cabe hacer mención que algunos de ellos son bicampeones nacionales en dicha categoría.

La ceremonia finalizó con el lanzamiento de la primera bola para dar paso al partido inaugural de la categoría pequeña, en donde se enfrentaron dos grandes equipos como son: Tigres y Red Sox, en donde hubo un lleno total de familias beisboleras que apoyaron a sus equipos favoritos.

Es así como la Liga Pequeña de Beisbol Santa María de Aguayo sigue trabajando teniendo en puerta importantes proyectos como la Serie Regional Categoría Senior a finales del mes de abril y la Serie Regional de la Categoría Menor en el mes de junio.