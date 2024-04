Kuno Becker ya es papá; dedica tierno mensaje a su hija

Agencias.- A sus 46 años, Kuno Becker, actor que saltó a la fama al protagonizar telenovelas juveniles, dio a conocer que se convirtió en papá por primera vez de una niña. Fue a través de Instagram donde publicó unas fotos junto a la bebé.

Publica foto junto a su hija

A través de las redes se puede ver a Kuno Becker cagando a su bebé; sin embargo, cubrió el rostro de la pequeña y no dio detalles de la fecha exacta en la que su primogénita llegó a este mundo.

En la publicación, el actor escribió un tierno mensaje a su hija en el que le hizo varias promesas.

“Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de todo. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad”.

Quiere ganarse su admiración en su futuro

El actor también destacó que espera en un futuro ganarse la admiración de su hija.

“Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti. Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que ese va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto. Siempre. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti. Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando”.

Mencionó que siempre estará al pendiente de su hija y que en todo momento la protegerá.

“Quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas, muchas, muchas cosas más (…), vivo, o muerto, en éste plano, o en el que exista, Siempre vas contar conmigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado”.

Ya había anunciado que sería papá

Fue a través de una entrevista con Yordi Rosado, cuando Kuno Becker dio la noticia de que sería papá por primera vez. El actor no dio a conocer la identidad de la madre de su hija, pero mencionó que tiene una relación de varios años con ella.

También mencionó que presentía que su primer bebé sería una niña.

“Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué. Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te destabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia”.