Agencias

Dos pinturas de José María Velasco y Gómez-Obregón (Temascalcingo, México, 1850-1912), serán puestas a la venta por Morton Subastas. Las obras del gran exponente decimonónico del paisajismo en México fueron adquiridas en enero de 2024 en la casa de subastas Sotheby’s en Nueva York.

Los paisajes tienen un precio de salida de entre cuatro y cinco millones de pesos y son obras que pocas veces salen a la venta, además de que fueron pintadas en uno de los mejores momentos de producción de Velasco, cuando tenía alrededor de 38 años, indicó Sofía Hernández, gerente del Departamento de Antigüedades de Morton Subastas.

Hernández detalla que la primera obra de este artista, considerado uno de los pintores más importantes del país, es un óleo sobre cartón preparado, de 26 por 36 centímetros, con vista al Castillo de Chapultepec, CA. 1888. La segunda, de 32 por 48 centímetros, muestra el Valle de México desde el Tepeyac, CA. 1890.

Ambas fueron compradas por la misma persona en la subasta “The vanguard spirit: modern and surrealist masterworks from an important estate”, en la sede de Sotheby’s, en Nueva York, el 19 enero. La especialista dijo que “desde su creación tuvieron como cuatro dueños, sabemos que permanecieron en algún momento en galerías en Nueva York y de ahí una persona las adquirió, las tuvo durante algún tiempo y las llevó a Sotheby’s”.

“Las piezas fueron muy bien recibidas y se vendieron a un precio considerable. Para bien terminaron en manos de un coleccionista que las regresó a México, lo cual fue un gran logro, posteriormente se acercó con nosotros para comentarnos que deseaba venderlas”, agregó Hernández, quien aclaró las pinturas ya no podrán salir de México.

Lo anterior debido a que la obra de este artista fue decretada el ocho de enero de 1943 como Monumento histórico debido a su excepcional valor artístico, de acuerdo con la Comisión de Monumentos Históricos del INAH. La venta está condicionada a compradores nacionales, por tanto, si se venden, permanecerán en una colección mexicana pública o privada.

Las obras de Velasco junto con los demás lotes de la subasta que lleva por nombre “Territorio y presencia. Paisajes y retrato en pinceles de dos continentes”, se pueden conocer en Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, en un horario de 9:30 horas a 18:00 horas hasta el día de la puja, este próximo jueves 25 de abril.