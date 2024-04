STAFF ED.-

Durante el cierre de su gira mundial ‘Four Decades: The Celebration Tour’ en México, Madonna invitó a la famosa influencer mexicana Wendy Guevara a subir al escenario durante su tercer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La participación de Wendy ha generado gran atención en las redes sociales, ya que se ha viralizado el video de su aparición junto a la reina del pop.

Wendy Guevara cumplió su sueño al ser invitada por Madonna durante la interpretación de la canción «Vogue».

La influencer fue recibida con un abrazo en el escenario y participó en una sección donde ambas calificaron a los bailarines que desfilaban en una pasarela.

Alberto Guerra was the #Vogue Guest Judge at the second #MadonnaCelebrationTour show at #PalacioDeLosDeportes in #MexicoCity tonight!!! 🇲🇽 #MadonnaInMexico #TheCelebrationTour #MadonnaEnMexico #MadonnaCDMX #Mexico #MadonnaMexicopic.twitter.com/qTf9LEPb0L

— Madonna Fan – TheCelebrationTour ❤️🧡💛💚💙💜 (@NewMadonna1) April 22, 2024