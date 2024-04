Karla Panini arremete contra youtuber coreana que expuso su historia con Karla Luna

Hace unos días se viralizó el video de la youtuber coreana Stephanie Soo quien dedicó un video de poco más de una hora en el que explicó la historia entre Karla Panini y Karla Luna, un drama de la vida real que culminó con la muerte de Luna debido al cáncer que padecía, pero que además, su esposo se quedó con su mejor amiga.

Esta historia aún no ha sido olvidada por los usuarios de redes sociales, que a pesar del tiempo, continúan arremetiendo contra Karla Panini en cada ocasión que pueden, algo que se ha convertido prácticamente en un meme y la historia traspasó fronteras, por lo que la regiomontana reaccionó a su «cancelación mundial».

Fue a través de un largo video explicativo donde Stephanie Soo habló en inglés sobre lo ocurrido entre «Las Lavanderas», quienes además de ser compañeras de trabajo, eran mejores amigas en 2012, algo que se notaba en el popular programa y que sus fans amaban, pero esto terminó eventualmente.

El video de la youtuber coreana aborda toda la historia, desde la explicación del programa de comedia, por qué funcionaba, hasta el drama que se desató a raíz de la muerte de Karla Luna por cáncer y el punto medular de todo, que Karla Panini se casó con el esposo de su exmejor amiga, Américo Garza.

Fue a través de Instagram donde este jueves, Karla Panini compartió sus pensamientos sobre lo que ocurrió, según ella, personas cercanas le empezaron a decir que la estaban «cancelando mundialmente» y que ella no se había percatado, pues estaba ocupada haciendo ejercicio y atendiendo temas de su hogar.

Yo aquí cancelada mundialmente, mientras ustedes me estaban cancelando/funando yo estaba entrenando, haciendo ejercicio y haciendo lo que debo hacer todos los días, vivir… Punto, estar en las cosas del hogar, de los hijos, pendientes»

Luego de haberse vuelto tendencia mundial por el caso relacionado con Karla Luna, Karla Panini comenzó a cuestionarse en qué consiste la viralidad mundial, pues ella no entiende por qué debería de afectarle.

¿Ya no puedes sacar Seguro Social? ¿No puedes sacar créditos de casa? ¿La cancelación en redes hace que ya no puedas ir a Costco? La cancelación en redes… ¿Qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar?»