«Seré la voz de los victorenses en el Congreso»: Ale Cárdenas

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.- En su recorrido por la Colonia Adolfo López Mateos, la candidata a la diputación local por el Distrito 14, Alejandra Cárdenas Castillejos, prometió ser la voz de los victorenses en el Congreso del Estado y exigir soluciones hasta obtener resultados que favorezcan a los habitantes.

Ale visitó casa por casa y fue testigo del hartazgo que siente la gente, ante la falta de soluciones a los problemas que los aquejan, como la falta de agua, un drenaje deficiente y los niveles de inseguridad que lejos de disminuir, aumentaron los últimos tres años.

“Yo no vengo aquí solo a prometer, si no a cumplir, regreso con la frente en alto, porque siempre he hecho lo que me corresponde, luchar por ustedes, porque tengan una vida digna, para darle soluciones a todos los problemas, que cada vez los afectan más, vamos a llevar al Congreso del Estado, más propuestas por y para ustedes”.

Ale Cárdenas, es una gestora que no se cansará nunca de tocar puertas para obtener recursos, obras y proyectos que beneficien a los ciudadanos, tal como sucedió durante su gestión como legisladora local, que logró un presupuesto extra de 100 millones de pesos para pavimentaciones de la ciudad.

En múltiples ocasiones, la gente le mostró su inconformidad por el mal gobierno que los ha dejado en el olvido, con múltiples carencias y rezagos históricos, ante la falta de políticas públicas reales, que sumen y contribuyan.

Recordó una de las principales propuestas que hará realidad al llegar nuevamente al Congreso dé Tamaulipas: impulsar una ley que condone el cobro del agua, en todos aquellos hogares donde no llegue el servicio.