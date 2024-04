Los Simpson se despiden de un querido personaje del bar de Moe

STAFF ED.-

En un reciente episodio titulado «Cremains Of The Day», Los Simpson sorprendieron a la audiencia al despedirse de un personaje querido por muchos, aunque pasaba desapercibido: Larry the barfly, un habitual de la Taberna de Moe.

LA MUERTE DE LARRY Y EL FUNERAL

En este episodio, Larry the barfly fallece en la Taberna de Moe, lo que lleva a Homero, Moe, Lenny y Carl a asistir a su funeral.

Durante la ceremonia, los amigos se dan cuenta de cuánto sabían poco sobre Larry a pesar de conocerlo durante años, lo que genera preguntas sobre sus propias acciones y relaciones.

ÚLTIMO VIAJE DE LARRY

Después del funeral, los cuatro amigos se encargan de llevar las cenizas de Larry a su «lugar especial», Serenity Falls, siguiendo el deseo de la madre de Larry.

Este emotivo episodio muestra un lado más profundo de los personajes y refleja el paso del tiempo en la serie, añadiendo una capa de nostalgia para los espectadores.

