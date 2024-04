Termina ‘tregua’; pierde la Vicente Guerrero 1.76 Mm3 en dos días

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Después de cinco días de “tregua”, en la que no se registró pérdida de agua, la presa Vicente Guerrero reanudó la caída en su almacenamiento al perder 1.76 millones de metros cúbicos (Mm3) en dos días, de acuerdo al Sistema Nacional de Información del Agua.

Como lo informó El Diario MX con oportunidad, desde el jueves 17 hasta el martes 23 de abril, la principal fuente de abastecimiento de agua potable de Ciudad Victoria registró los mismos 340.56 Mm3 (8.708 por ciento de su capacidad).

Sin embargo, para el miércoles 24 volvió a marcarse un descenso, en esta ocasión de 880 mil metros cúbicos ya que registró 339.68 Mm3 (8.686 por ciento), terminando así la “tregua” provocada por lluvias ligeras en la región el fin de semana pasado.

Y la reducción continuó este jueves 25 al perder otros 880 mil metros cúbicos, para llegar al nivel más bajo en casi 23 años; la presa está ahora al 8.663 por ciento de su capacidad ordinaria de almacenamiento, con 338.8 Mm3.

Cabe recordar que este nivel no se había visto de septiembre del 2001, por lo que la Vicente Guerrero sigue rompiendo récords de almacenamiento gracias a la prolongada sequía que afecta a Tamaulipas en general y, en lo particular, a la región centro, que actualmente padece el problema en grado extremo.

SE “ASOMAN” MÁS LLUVIAS

La frecuencia con que se presenten las precipitaciones pluviales en esta región tiende a aumentar; así lo demuestra The Weather Channel, que en su pronóstico ampliado a diez días consigna altas posibilidades de más lluvias en Ciudad Victoria para los días lunes 29 de abril, miércoles uno y jueves dos de mayo.

Para la víspera del Día del Niño, las posibilidades son del 34 por ciento y el servicio internacional del clima advierte tormentas aisladas para esta Capital, algo que pocas ocasiones ha sucedido en lo que va del 2024, recrudeciendo la sequía.

Asimismo, para el miércoles en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo los pronósticos indican que continúan altas las posibilidades de lluvias, con 39 por ciento, y se advierten tormentas por la tarde, ya en pleno mes de mayo.

A partir de entonces, viene una racha de varios días con altas posibilidades de lluvias, lo que podría dar otra tregua a la reducción en el nivel de la presa Vicente Guerrero.