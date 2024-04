‘Chicharito’ supera lesión y se declara listo para Clásico Tapatío

Luego de dos jornadas de ausencia, Javier Hernández vuelve a estar presente en una convocatoria del Club Deportivo Guadalajara y estará en el Estadio Jalisco para su primer Clásico Tapatío desde que volvió a México.

Tras anotar su primer gol en la temporada con Chivas en la victoria 3-2 vs Puebla, ‘Chicharito’ no había sido convocado para los duelos contra Pachuca y Querétaro, volviendo para el duelo vs Atlas y de cara al Play In y la liguilla.

‘Chicharito’ solo será usado en caso de emergencia

Fernando Gago llevará al banquillo de suplentes a ‘Chicharito’, pero tendrá actividad solamente en caso de emergencia, pues aún no se encuentra recuperado el cien por ciento.

Javier se infiltró e hizo una importante rehabilitación con tal de estar para este duelo, pues disfruta bastante jugar vs Atlas y quería estar presente en el Clásico Tapatío.