Exige PAN renuncia del Secretario de Seguridad Pública

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Diputados del PAN exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, al considerar que su negligencia y omisión derivó en el homicidio del alcalde con licencia del Mante y candidato a la reelección, Noé Ramos Ferretiz.

Por medio de una iniciativa de punto de acuerdo, la diputada por Mante, Lidia Martínez López, también demandó la renuncia del secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, y del vocero de seguridad, Jorge Cuéllar Montoya.

El exhorto va dirigido al gobernador, Américo Villarreal Anaya, para que remueva a los tres funcionarios “por la omisión de sus funciones como servidores públicos del gobierno estatal, así como la de no cumplir a cabalmente con la encomienda para mantener un estado seguro e informado en temas de inseguridad”.

La legisladora los responsabilizó de la muerte de Ramos Ferretiz, porque le negaron la protección personal que, en 2022 y luego en 2023, solicitó formalmente al denunciar que estaba recibiendo amenazas de muerte.

“Si hubieran atendido la solicitud de nuestro candidato y amigo, hoy estaría vivo”, señaló.

Martínez López admitió que Ramos Ferretiz tuvo un tiempo protección policial, pero fue como parte de una medida cautelar ordenada por un agente del Ministerio Público, y no por su cargo de alcalde.

“Esa medida de protección no fue suficiente porque necesitaba escoltas del gobierno del estado” indicó.

Por esa razón, exigió la renuncia de los tres secretarios: “si no pueden, que se larguen a sus casas”.

Martínez López recordó que, en diciembre pasado, ella propuso darle más presupuesto a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, pero Morena votó en contra.