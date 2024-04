Muere bebé rescatada del vientre de su madre tras ataque aéreo

STAFF ED.-

Una bebé prematura nacida tras un ataque aéreo israelí en Gaza, que costó la vida de su madre y otros familiares, falleció cinco días después en un hospital local, sumando una tragedia más al conflicto entre Israel y Hamas.

El ataque aéreo, parte de la escalada del conflicto entre Israel y Hamas, dejó a Sabreen Jouda en una lucha por su vida desde su nacimiento, pero lamentablemente, su salud se deterioró rápidamente y falleció.

Esta trágica situación se suma a la devastación y desplazamiento que ha causado el conflicto en Gaza, con un alto número de víctimas civiles.

📍Baby saved from her dying mother's womb following Israeli airstrikes on their home which also killed her father and 4 year old sister.

A piece of tape around her chest reads “The martyr Sabreen al-Sakani’s baby.”

Imagine supporting the creatures that did this. pic.twitter.com/n4qIgShP5k

— Sy (@call_me_Sy_) April 22, 2024