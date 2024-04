Agencias

Hace una semana, Yolanda Andrade aseguró ante medios de comunicación que había sufrido una recaída en su estado de salud debido al aneurisma que padece y del que no se ha recuperado por completo, y expresó que se sentía muy cansada, lo que provocó una gran preocupación entre sus seguidores.

Incluso, su amiga cercana, Monserrat Olivier, expresó que la conductora no había presentado mejoría y que a pesar de los tratamientos su estado de salud no mejoraba, por lo que no dudó en suponer que Andrade estaría siendo víctima de un ritual de brujería.

Sin embargo, en medio de los problemas de salud que la aquejan, el día de ayer de nueva cuenta se dio a conocer que la salud de Yolanda se sigue deteriorando, tanto así que permanece postrada desde hace unos días debido al malestar que presenta.

La preocupación por el estado de salud de Yolanda aumentó luego de que su amiga Inés Moreno revelara en su canal de YouTube que la conductora lleva varios días postrada y que se encuentra delicada de salud, lo que le ha impedido regresar a trabajar.

Por su parte, Monserrat volvió a referirse al padecimiento de su amiga como causa de un trabajo de brujería, ya que consideró que, a pesar de los tratamientos médicos que ha recibido su salud no ha mejorado, e incluso se ha deteriorado mucho, por lo que no encuentra otra explicación.