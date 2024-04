Turistas causan indignación al sacar a oseznos de su hábitat para selfies

STAFF ED.-

Un grupo de turistas en Asheville, Carolina del Norte, causó indignación al sacar a dos oseznos de su entorno natural con el fin de tomarse fotografías con ellos, perturbando su tranquilidad y poniendo en peligro su seguridad.

Uno de los oseznos fue rescatado y trasladado a un centro de rehabilitación después de ser encontrado en condiciones preocupantes.

Sin embargo, el otro osezno sigue desaparecido, lo que genera incertidumbre sobre su bienestar y paradero.

Plus size influencers pull bear cub from a tree so they can take selfies for Instagram.

As one of them grabs the bear, it falls to the ground.

Another influencer then chases the terrified bear.

The incident took place in Asheville, North Carolina.

