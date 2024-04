Renuncia a fortuna para probar que pude volver al éxito, pero fracasa

STAFF ED.-

El YouTuber estadounidense Mike Black emprendió el desafío de construir una fortuna de un millón de dólares desde cero en un año, renunciando a su hogar y medios de vida para demostrar que el éxito financiero es posible con esfuerzo y determinación.

Tras diez meses de lucha contra la fatiga crónica y el dolor debido a enfermedades autoinmunes, Mike se vio obligado a abandonar su desafío debido al deterioro de su salud.

Priorizando su bienestar y el apoyo a su familia, tomó la difícil decisión de poner fin al proyecto.

My response to everyone learning about me and the project I started 3 years ago called million dollar comeback…

Spoiler alert this project had nothing to do with homelessness and it’s 2024… you shouldn’t blindly believe a headline you read. pic.twitter.com/xo2EOLMUGo

— Mike Black (@theMikeBlack1) April 21, 2024