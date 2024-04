AMLO asegura que dejará la política, no el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que, al finalizar su mandato, se irá del país. En su conferencia de prensa matutina afirmó que se quedará, “no en el gobierno”, sino en México, como cualquier otro ciudadano.

Que quede claro, pues: una cosa es que me retire de la política, que me jubile, y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí”, dijo durante su conferencia matutina.