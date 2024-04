Fondo de Pensiones, es un capricho presidencial: PAN

Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un simple pretexto para jinetear el recurso de los trabajadores pensionados, y para cumplir un capricho del presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció la diputada del PAN, Mirna Flores Cantú, desde la tribuna del Congreso del Estado.

Flanqueada por los integrantes de su bancada, con pancartas en mano, con leyendas como, “Morena quiere robarte tus ahorros”, “tus pensiones no se tocan”, y “Las Afores no se tocan”, la reynosense presentó una iniciativa de punto de acuerdo, a través de la cual exhorta al gobierno de, Andrés Manuel López Obrador, a no promulgar el decreto legislativo.

“Basta ya de que Morena quiera saciar su sed por concentrar cada vez más poder a través de engaños”, advirtió.

En sus razonamientos, la reynosense precisó que el Fondo Pensiones para el Bienestar se nutrirá con alrededor de 41 mil millones de pesos, de pensiones de trabajadores mayores de 70 años que no han reclamado esos recursos ante sus Afores.

“Se dice que estos recursos se destinarán para complementar las pensiones de los trabajadores que, al alcanzar los 65 años de edad, reciban una pensión igual o menor al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Eso es lo que Morena les dice a todas y todos los mexicanos, pero todo eso es mentira, la realidad es otra” refirió.

Y añadió: “La realidad es que, en tiempos de elecciones, Morena está buscando tomar de diferentes bolsas presupuestarias para usar a su discreción”.

Aunque la diputada reynosense solicitó que su propuesta fuera votada de inmediato con dispensa de turno a comisiones, los votos en contra de Morena lo impidieron.