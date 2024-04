Checo Pérez busca subirse al podio en Miami

Este 2024 tendrá lugar la tercera edición del Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de la ciudad, donde el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez presume de buenos resultados.

Será este próximo domingo 5 de mayo en punto de las 14:00 horas cuando Checo Pérez suba al RB20 en busca de un nuevo podio que lo mantenga en el segundo lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

La primera ocasión en la que el piloto fue parte del Gran Premio de Miami fue en 2022, donde con tiempo de 1:30.055 terminó 4° en la Clasificación; solo detrás de Chales Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Un año más tarde vendría la revancha para el mexicano, quien se hizo de la ‘pole position’, dejando atrás a Fernando Alonso y Carlos Sainz, mientras que Max Verstappen, para sorpresa de muchos, terminó en noveno.

Para la edición 2024 del GP de Miami, se espera que Red Bull se posicione entre los primeros lugares nuevamente.

Welcome to Miami 📍

It’s race week, and we’re back in the 305! 🤩#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CY3YD1XJw3

— Formula 1 (@F1) April 29, 2024