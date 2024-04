Demandan investigar a Juez que amparó a Cabeza de Vaca

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Salazar Mojica, demandó abrir una investigación contra el Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, quien le concedió dos suspensiones definitivas al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, lo que le permitiría registrarse como candidato a una diputación federal.

En entrevista, la también coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, consideró que resulta “extraña” la resolución del juzgador de amparo.

«Nuevamente un juez, que ya sabemos también que es el mismo, quiere poner en duda lo que ya dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que Cabeza de Vaca no puede ser candidato por estar prófugo de la justicia», dijo.

A pesar de ello, señaló, las instancias correspondientes deben negar la candidatura a García Cabeza de Vaca.

«Que no haya vuelta atrás y que no quieran buscar el caminito para una persona, que al menos para la mayoría de los tamaulipecos no es bien recibido aquí», declaró.

Pidió al Instituto Nacional Electoral, (INE), no conceder la candidatura plurinominal al ex gobernador, por considerarlo un prófugo de la justicia.

«Le pido al INE que sea congruente con lo que ya se aprobó en la Sala Superior», afirmó.

Calificó como el exmandatario incurre en actos desesperados en busca del fuero constitucional.

De acuerdo a lo que ha trascendido, una de las suspensiones de amparo que recibió el panista, es para que no sea privado de la libertad debido a la orden de aprehensión librada en su contra, por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La segunda es para que se le dejen a salvo sus derechos políticos y electorales, lo que obligaría a INE a restituirle su lugar en el primer lugar de la lista de candidatos “pluris” del PAN diputados federales por la segunda circunscripción electoral.

Por su parte, en una entrevista con un noticiario nacional, Cabeza de Vaca se dijo confiado en que el INE tendrá que registrar nuevamente su candidatura porque el obstáculo que expuso la Sala Superior, de ser prófugo de la justicia, ya no existe.

Como se recordará, el pasado 17 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló la candidatura del exgobernador, por considerar que es inelegible al estar sustraído de la acción de la justicia.