¡Ryan Reynolds se une al Necaxa! Invierte en el club mexicano

El actor Ryan Reynolds y su socio, el escritor Rob McElhenney, han adquirido una parte del Necaxa, un equipo de fútbol mexicano con inversionistas destacados como Eva Longoria y Mesut Özil.

A través de su compañía RR McReynolds, los dos famosos obtuvieron una participación significativa en el club, con el objetivo de mejorar su posición y aumentar su perfil en los círculos deportivos internacionales.

Reynolds y McElhenney ya poseen el 95% del Wrexham, un club de fútbol galés, y han logrado ascenderlo en dos ocasiones consecutivas en la Football League de Inglaterra.

La conexión entre los inversionistas plantea la posibilidad de desarrollar una serie documental similar a «Welcome to Wrexham», que aumentó la popularidad del club galés.

Sin embargo, aún no hay acuerdos para producir proyectos similares centrados en el Necaxa.

