Amenazan de muerte a candidatos del PT en Tijuana

Dos candidatos del Partido del Trabajo (PT) en Tijuana, Baja California, denunciaron haber recibido amenazas de muerte durante sus campañas, una por la alcaldía de Rosarito y otro en busca de una diputación estatal.

Se trata de Minerva Hernández, quien recibió amenazas de muerte de parte de grupos invasores de un fraccionamiento denominado Ángeles del Mar, donde fue interceptada por hombres que portaban machetes y armas de fuego durante sus actividades de campaña.

La candidata petista interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California por estos hechos registrados este fin de semana.

Por su parte, el aspirante a diputado por el distrito 09 local del PT, Oscar Pérez Rico, refirió haber recibido «dos o tres llamadas por semana, unas de plano son para amenazarme, pero no me importa, al final de cuentas no tengo miedo».

Puntualizó que algunas llamadas datan de tiempos de la pandemia en 2020 cuando en su carácter de secretario de Salud del gobierno del estado frenó la entrega de fármacos como el fentanilo a médicos que lo solicitaron desde ciudades como Ensenada y San Quintín, donde no había hospitales que trataran este tipo de casos agudos de pacientes que requerían tratamientos especializados.

Por lo anterior su administración interpuso denuncias contra cuatro personas en Ensenada ante la Fiscalía General de Justicia del estado.

Precisó que algunas de estas llamadas proceden de números telefónicos de la Ciudad de México y de otros estados de la República, por lo que ha procedido a no hacerles caso.

Cabe destacar que el secretario de Seguridad Pública, general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, informó que al momento siete candidatos a puestos de elección popular han solicitado protección, aunque no reveló sus identidades.