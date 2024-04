Ataque con espada en Londres: Un niño muerto y cuatro heridos

STAFF ED.-

Un hombre atacó con una espada a varias personas cerca de una estación de metro en la zona de Hainault, en el este de Londres, resultando en la muerte de un niño de 14 años y en heridas para otras cuatro personas, incluidos dos agentes policiales.

Las fuerzas del orden británicas arrestaron a un hombre de 36 años en relación con el suceso.

Aunque se informó inicialmente que el niño fallecido tenía 13 años, la Policía posteriormente confirmó su edad como 14.

Se descartó que el incidente fuera de naturaleza terrorista y se precisó que no se buscaba a ninguna otra persona en relación con el ataque.

📺 | Update following a serious incident in Hainault this morning.

Chief Superintendent Stuart Bell: "My thoughts are with the injured, their families and the wider community as we all begin to come to terms with what has happened."@MPSRedbridge pic.twitter.com/KD0FMGA4jP

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 30, 2024