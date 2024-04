El ‘Piojo’ Herrera anuncia el fin de su segunda etapa como técnico de Xolos:

Miguel ‘Piojo’ Herrera confirmó que por común acuerdo con la directiva dejó de ser el director técnico de Xolos de Tijuana, que terminaron el Clausura 2024 en la posición 16, pero fueron últimos en la tabla de cocientes, lo que consideró como “un fracaso”.

Al anunciar el final de su segunda etapa como técnico de Xolos, el ‘Piojo’ aceptó que el Clausura 2024, en el que solamente sumaron 14 puntos, con dos triunfos, ocho empates y siete derrotas, fue “un fracaso”.

“Desafortunadamente no nos fue bien, no fue un gran año, esta temporada fue un desastre. Fue un fracaso, el equipo no dejaba de jugar bien por lapsos grandes”, dijo el ‘Piojo’ Herrera a Caliente TV, canal oficial de Xolos de Tijuana.

“No logramos el objetivo, fue un torneo muy malo, ayer me citó Jorge (Hank, dueño de Xolos), estuvimos platicando, de común acuerdo decidimos que yo me hiciera a un lado para que proyectara algo para su equipo.

“Me voy enojado por no conseguir el objetivo, triste, por la directiva y la afición”, señaló Herrera.

SUERTE

“He querido dar siempre cada día el máximo, me siento joven para haber dicho ‘ya di todo’, yo seguiré entregándome, el trabajo cada día lo hacemos, se habla en el vestidor y ya nos tocará tener un poco más de suerte, seguiré trabajando, la actitud y la determinación no se me va a acabar”, indicó.