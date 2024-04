Qué ver esta semana

Agencias

Películas con las mejores críticas, series y programas especiales, producciones que quizá pasaste por alto y no has podido ver. Aquí te compartimos estrenos recientes que no puedes dejar pasar.

PELÍCULAS

CHALLENGERS – CINES

Zendaya protagoniza esta película junto a Josh O’Connor y Mike Fais, que es una historia de deportes, sueños rotos y relaciones complejas. La película sigue a Tashi, una ex prodigio del tenis que después de sufrir una lesión que acaba con su carrera, se convierte en entrenadora.

CORRER PARA VIVIR – CINES

Esta película mexicana cuenta la historia de un joven rarámuri que sueña con convertirse en corredor. Su vida se divide entre su lucha por cumplir ese sueño y cambiar su vida, y con la presión por parte de su hermano mayor, quien quiere obligarlo a trabajar para un criminal.

ALL OF US STRANGERS – STAR+

Conmovedora, mágica y nostálgica. Esta película con Paul Mescal, Andrew Scott y Claire Foy es un recordatorio de que debemos aprovechar el tiempo que tenemos con las personas que amamos.

SAYEN: LA CAZADORA – PRIME VIDEO

Sayen es una cazadora que se une a un grupo de resistencia clandestino con un plan que incluye a Valerie, quien proporcionará la información que necesitan a cambio de su libertad. La operación de rescate llevará a Sayen a sus límites físicos, mentales y emocionales.

SERIES Y DOCUMENTALES

EL CASO ASUNTA – NETFLIX

Esta serie española se basa en el caso real de Asunta Basterra, una niña de 12 años que fue encontrada muerta en un camino de tierra cerca de su casa. Pronto, la investigación reveló que los padres de Asunta podrían estar involucrados.

DEAD BOY DETECTIVES – NETFLIX

Esta serie es un spin off de Sandman, donde dos fantasmas de diferentes épocas trabajan juntos como detectives privados, quienes ayudan a los vivos y a los muertos a lidiar con los fantasmas que los persiguen.

ANTARES DE LA LUZ – NETFLIX

Este inquietante documental relata el caso de uno de los cultos más extremos de Chile. El líder se hacía llamar Antares de la Luz, les dijo a sus seguidores que él era dios y que el mundo iba a acabar el 21 de diciembre del 2012.

DESCIFRA TU SALUD: LOS SECRETOS DEL INTESTINO – NETFLIX

Este documental explora cómo el sistema digestivo juega un papel mucho más grande del que le damos crédito y desmitifica el papel de la salud intestinal en nuestro bienestar general.