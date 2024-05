Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya casi llegan a los golpes

Durante la rueda de prensa previa a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía, el boxeador fue insultado por el promotor y expugilista Oscar de la Hoya, lo que casi lleva a que ambos protagonizaran una pelea a golpes.

La relación de Saúl Álvarez y su expromotor Óscar de la Hoya tocó el punto más álgido en su historia durante la última conferencia de prensa previo al duelo ante Jaime Munguía.

El mandamás de Golden Boy Promotions tomó la palabra, declarando que no tiene respeto alguno por Canelo Álvarez ni por su carrera, mencionando que el oriundo de Guadalajara lo ha insultado durante la promoción del combate ante Jaime Munguía, quien es representado por él.

