Dan Schneider demanda a los productores del documental ‘Quiet on Set’

A dos meses del estreno del documental “Quiet on Set” en el que se expone los abusos que sufrieron varios actores infantiles que participaron en los programas de Nickelodeon, el productor y acusado Dan Schneider demandó a los creadores de la serie por difamación.

Dan Schneider inicia demanda

Esta acción legal tiene lugar luego de las acusaciones realizadas en contra de Schneider, quien aseguró que “se le retrata falsamente como abusador sexual de menores durante su época en Nickelodeon”, afectando gravemente su reputación.

ÚLTIMO MINUTO 🚨 El ex-productor de #Nickelodeon, #DanScheneider, ha demandado a los productores y creadores del documental #QuietOnSet por difamación. Schneider alega haber sido retratado como un ‘depredador infantil’ injustamente. Asimismo, afirma que los involucrados usaron su… pic.twitter.com/eokXRAZa67 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) May 1, 2024



La demanda, obtenida por Variety y presentada por los abogados de Schneider, Jana Moser y Richard McKie, dice en parte:

“La interpretación de Schneider en ‘Quiet on Set’ es un trabajo exitoso. Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de niños de buena fe trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, críticamente, no fue un el propio abusador sexual infantil. Pero en aras del clickbait, las calificaciones y las vistas (o, dicho de otro modo, el dinero), los demandados han destruido la reputación y el legado de Schneider mediante declaraciones falsas e implicaciones de que Schneider es exactamente eso”.

El documental ‘Quiet on Set’

En ‘Quiet on Set’ se detalla el ascenso de Schneider como creador y productor de varios programas exitosos de Nickelodeon, incluidos ‘The Amanda Show’, ‘Drake & Josh’, ‘Zoey 101’, ‘iCarly’, ‘Victorious’, entre otros.

En este documental, escritores de Nickelodeon, estrellas infantiles y miembros del equipo aparecen a lo largo de cinco episodios, en los que se lanzan acusaciones a Schneider por crear un ambiente de trabajo hostil y sexualizar a los actores en la televisión.

Un representante de Schneider declaró que todo lo que sucedió en los programas que Dan dirigió fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos y aprobado por la cadena, por lo que no veía real el hecho de que sucedieran casos como los denunciados.

Cabe destacar que tras él escándalo que provocó el documental, Dan Schneider grabó un video de disculpas junto a uno de los actores de iCarly, asegurando que las bromas mostradas en los programas daban risa a los niños y solo eran enfocados a ellos, por lo que él no tenía la culpa de que fueran malentendidos.