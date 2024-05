Agencias

Cuando una relación es estable, los comentarios criticando a la pareja suelen hacerse presentes, especialmente en el medio del espectáculo, en donde famosos han tenido que salir a desmentir los rumores sobre problemas entre ellos o supuestas separaciones.

Esto es justo lo que les ha ocurrido a la cantante Alessandra Rosaldo y al comediante Eugenio Derbez, quienes están en la mira por los comentarios que realizó la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien especuló sobre una separación en la pareja.

Sin embargo, cabe recordar que los enamorados cumplieron en marzo pasado 18 años juntos, con altibajos como los de cualquier matrimonio, pero son una de las parejas más estables en el medio, así lo han demostrado a través de sus redes sociales.

Además, el patriarca de una de las familias más famosas de México, Eugenio Debez, salió a desmentir cualquier especulación luego de que el miércoles circulara lo dicho por Martha Figueroa, de que supuestamente él y Alessandra ya están al borde del divorcio.

“No, no es cierto, estoy muy bien con Ale, estamos bien, lo que pasa es que estoy trabajando mucho fuera de Los Ángeles y Aitana tiene escuela en Los Ángeles, por eso es que ella está allá y yo acá, pero tenemos una maravillosa relación”, indicó Eugenio mediante un video en redes sociales.

Sobre las declaraciones de que supuestamente Alessandra Rosaldo ya no lo soporta, el también actor reaccionó con una carcajada y luego agregó: “Hay días que Ale no me soporta, pero todo bien”, dejando ver que más allá de pequeñas diferencias comunes, la relación de ambos no pasa por ninguna crisis.