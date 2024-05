Modelo de Onlyfans en shock tras descubrir que su papá es su principal suscriptor

OnlyFans es desde hace mucho tiempo una de las plataformas más recurridas para compartir contenido para adultos con gran éxito, pues miles de personas han logrado vivir de fotografías y videos eróticos que les han ganado millones de fans y suscripciones.

Sin embargo, también existen las experiencias desagradables dentro de la plataforma, desde acoso a las modelos hasta la difusión de sus fotografías sin su autorización, pero recientemente salió a la luz un caso que provocó mucha inquietud.

Y es que recientemente la modelo y madre australiana, Elly Mae Baker, comenzó a publicar contenido en Onlyfans para conseguir algo de dinero, sin embargo, nunca imaginó que un familiar muy cercano era uno de sus principales suscriptores.

Así, la joven se dio a la tarea de investigar quienes las seguían y consumían su contenido, solo para descubrir algo que le provocó una enorme repulsión, pues se trataba nada menos que de su papá.

Además, detalló que el hombre no solo conocía la cuenta, sino que había estado viendo sus videos con clasificación X e incluso amenazó con mostrárselos a sus hijos.

“Pero no fue hasta que leí la parte donde describía mi contenido y las cosas que me estaba haciendo en esos videos que sacudieron mi mundo. Me destrozó absolutamente. Sospecho que se suscribió él mismo o alguien más se registró y se lo mostró. Nunca pude determinar exactamente qué suscriptor era”, dijo la estrella de OnlyFans.