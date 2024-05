Agencias

La lista de estrenos de Max en mayo 2024 incluye películas, series, documentales, nuevas temporadas y algunas producciones latinoamericanas. Lo más destacado es el regreso de “Hacks” y la nueva temporada del thriller adolescente “Pretty Little Liars”.

HACKS (Temporada 3) – 2 de mayo

En los nuevos episodios la historia sigue a Deborah Vance (Jean Smart) que se encuentra en lo más alto del éxito de su especial de stand-up, al tiempo que Ava (Hannah Einbinder) busca nuevas oportunidades de vuelta a Los Ángeles, un año después de que se separaran.

PRETTY LITTLE LIARS: ESCUELA DE VERANO (Temporada 2) – 9 de mayo

Tras los desgarradores acontecimientos de la temporada pasada, nuestras “Pequeñas mentirosas” se enfrentan a un destino peor que la muerte. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en sus trabajos de verano y sus nuevos intereses amorosos.

NADIE ES NADIE – 3 de mayo

Gabriela, la esposa de Roberto, es llamada a trabajar en la oficina de Renato, un exitoso abogado casado con Gioconda. Después de eso, el cuarteto comienza a sufrir de mentiras, relaciones agotadoras y tragedias.

TODAS MENOS TÚ – 3 de mayo

Refrescante comedia romántica mexicana que sigue las peripecias de un grupo de amigos que se reúnen para la boda de uno de los miembros del grupo. Sin embargo, durante la celebración, descubren accidentalmente que la novia está engañando al novio.

EL EXORCISTA: CREYENTES – 24 de mayo

Victor Fielding ha criado a su hija, Angela por su cuenta. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin memoria de lo que les ocurrió, desencadena una serie de eventos inexplicables.

MIL VECES HASTA SIEMPRE – 2 de mayo

FELICES LOS 6 – 2 de mayo

KILOS MORTALES BRASIL – 9 de mayo

ROMARIO, EL ÚNICO – 23 de mayo

KILOS MORTALES MÉXICO – 27 de mayo

SUPERVIVENCIA AL DESNUDO: NAUFRAGIO – 6 de mayo

SOCIEDAD DE LA VIRTUD (Lo mejor de la Temporada 1) – 3 de mayo

SMILING FRIENDS (Temporada 2) – 12 de mayo

MÁS ESTRENOS DEL MES DE MAYO:

SERIES

Lady, la vendedora de rosas (Temporada 1) – 1 de mayo

Corte Nocturna (Temporada 2) – 31 de mayo

Domina (Temporada 2) – 31 de mayo

DOCUMENTALES

Capitanes de América (Temporada 3) – 7 de mayo

PELÍCULAS

De Vuelta a Las Vegas – 1 de mayo

De Vuelta a la Universidad – 3 de mayo

El Camino de Hill – 10 de mayo

Mi Gran Boda Griega 3 – 10 de mayo

Monolith – 10 de mayo

Casi estadounidenses – 15 de mayo

Descubriéndome – 15 de mayo

Joika: Una Americana en el Bolshoi – 24 de mayo

Turno Maldito – 31 de mayo

REALITIES

Capturados: Raro y Salvaje – 4 de mayo

Todo en 90 Días: Solteros Otra Vez (Temporada 4) – 7 de mayo

Todo en 90 Días: Amor en el Caribe (Temporada 3) – 15 de mayo

Bebiendo con Shay Mitchell – 23 de mayo

CRIMEN

911 Rehenes – 22 de mayo

Ken Bianchi, ¿El Estrangulador de Hillside? – 1 de mayo

Seducidos por el Mal– 8 de mayo

Infierno en la autopista 20 – 22 de mayo

Atrapados en la Red (Temporada 2) – 31 de mayo

Rasgos de un Psicópata (Temporada 4) – 31 de mayo

AVENTURA

Ed Stafford: Reto de 60 días– 18 de mayo

HOGAR

Renovación Aloha – 1 de mayo

Renovaciones en Chicago: La Casa de Ensueño de Alison – 11 de mayo

Rescatados por los Holmes (Temporada 2) – 14 de mayo

Duelo de Renovaciones (Temporada 5) – 21 de mayo

Joe, El Inspector de Propiedades – 25 de mayo

FAMILIAS

La familia Plath hasta hoy (Temporada 5) – 1 de mayo

La Gran Familia Derrico (Temporada 4) – 1 de mayo

Una Gran Familia (Temporada 9) – 29 de mayo

COCINA

Rodando por América (Temporada 31) – 1 de mayo

Un Chef de Otro Nivel, con Gordon Ramsey (Temporada 3) – 30 de mayo

CONTENIDO INFANTIL

Morphle 3D (Temporada 2) – 13 de mayo

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe (Temporada 3) – 17 de mayo

Creciendo con la Gallina Pintadita (nuevos episodios) – 6 de mayo

El Pequeño Gran Mundo de Jessica (nuevos episodios) – 6 de mayo

Meekah (nuevos episodios) – 6 de mayo

Abominable y la Ciudad Invisible (nuevos episodios) – 20 de mayo

La Isla del Drama (nuevos episodios) – 6 de mayo

¡Jellystone! (nuevos episodios) – 6 de mayo

ANIMACIÓN ADULTA

La Liga de La Justicia: Crisis en las Tierras Infinitas – 24 de mayo

DEPORTES EN VIVO SOLO MEXICO

Champions League – Semifinales, 1, 7 y 8 de mayo