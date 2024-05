Camión de helados arrolla a 30 niños en un festejo en Kirguistán

STAFF ED.-

En Kirguistán, un camión de helados embistió a un grupo de niños durante un festejo, dejando un total de 29 heridos.

Seis de los niños están en cuidados intensivos debido a las lesiones sufridas, mientras que uno más está en estado crítico.

La edad de las víctimas varía entre los 9 y 16 años.

Tras el trágico incidente, se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

El suceso tuvo lugar en una localidad de la provincia de Jajal-Abad, cerca de la frontera con Uzbekistán.

Según datos preliminares, el camión, que estaba estacionado en una colina, comenzó a moverse repentinamente debido a un fallo en los frenos.

Las autoridades están investigando si hubo negligencia por parte del conductor del camión o si la compañía de helados pudo haber cometido errores de mantenimiento.

La investigación sigue en curso para esclarecer los detalles del trágico suceso.

An ice cream truck without a driver hit 29 schoolchildren in Kyrgyzstan.

The truck drove down a hill, crashing into children taking part in an event dedicated to the epic "Manas".

29 children were injured, 18 of them were hospitalized, 7 are in intensive care. pic.twitter.com/eOH8U31Q2z

