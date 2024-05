México conquista el oro en natación artística en la Copa del Mundo de París

STAFF ED.-

El equipo mexicano de natación artística logró la medalla de oro en la segunda parada de la Copa del Mundo de la disciplina, celebrada en París, Francia, un evento significativo dado que la ciudad sería sede de los Juegos Olímpicos de 2024.

La escuadra mexicana obtuvo una destacada puntuación de 273.5379 en la prueba técnica, además de presentar una nueva rutina técnica en preparación para los Juegos Olímpicos.

Esta victoria resaltó el compromiso y el talento del equipo en su camino hacia París 2024.

