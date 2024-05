Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- El Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Acción Nacional (PAN), no apresurará y por el contrario, estudiará internamente la decisión de nombrar candidato sustituto a la presidencia municipal de Mante, preciso Luis Tomás Vanoye Carmona.

El Secretario general adjunto del CDE del PAN, expuso que hasta ahora sigue firme la intención del partido, porque Sheila Palacios, esposa del ex alcalde de Mante Noé Ramos, sea la candidata de Acción Nacional a la presidencia municipal de Mante, la que aún no decide si acepta o no la postulación.

Dejó en claro que para el Partido Acción Nacional, Ciudad Mante es una prioridad, toda vez que es un municipio que ha gobernado en varios trienios, además del posicionamiento electoral que tiene hoy en día, que le garantiza el triunfo en las elecciones del domingo dos de junio.

“Aún no hay algo definido, de acuerdo a la legislación tenemos hasta el día siete de mayo para realizar ante el Instituto Electoral de Tamaulipas de Tamaulipas para realizar sustituciones en candidaturas, no apresuramos el tema, hay que estudiar internamente”, señaló.

Vanoye Carmona aceptó que el CDE del PAN sigue a la espera de que Sheila Palacios tome la decisión de participar o no como candidata a la presidencia municipal de Mante, para de esa forma solicitar su registro ante la autoridad electoral.

Admitió que el PAN no tiene plan “B”, es decir, postular a otro candidato en caso de que Sheila Palacios tomara la decisión de lo aceptar la postulación como candidata a la presidencia municipal de Ciudad Mante.

Sin embargo, descartó que el PAN corra el riesgo de perder la presidencia municipal de esa población en las próximas elecciones, por considerar que el nivel de posicionamiento electoral, le permite conservar esa ventaja.

“El partido va bien, puntea las preferencias electorales pero depende de que no falle en el candidato sucesor”, indicó.

Recordó que es al PAN a quien le corresponde registrar candidato por Mante en la coalición que tiene con el Revolucionario Institucional y que lo único que resta, es esperar.