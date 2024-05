Checo Pérez: “tenemos todas las posibilidades de llegar adelante”

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez aseguró este sábado, luego de acabar cuarto en la clasificación para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, que tiene ”todas las posibilidades de llegar adelante”.

”Ese será el objetivo de mañana”, aseguró Pérez (Red Bull) quien se quedó a tan solo cinco milésimas de alcanzar la tercera plaza, misma que afianzó el español Carlos Sainz (Ferrari), teniendo por delante al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que logró consiguió hacerse con la primera plaza.

A good third place in the sprint and in qualifying extremely close from the front row.

But many positive things to take away, and we’re giving it our all tomorrow 💪

Un buen tercer lugar en la sprint y en la clasificación a pocas centésimas de estar en primera fila.

