Estudiante de medicina sufre daño cerebral tras broma pesada

Un estudiante de medicina sufrió daño cerebral luego de que sus amigos lo empujaran a un lago, a pesar de que ellos sabían que él no sabe nadar, mientras el grupo solo observó cómo el joven luchaba por su vida.

El joven estudiante fue identificado como Christopher Gilbert, quien hoy se encuentra postrado por la pesada broma de sus amigos. El video de la broma se difundió en redes sociales y en él se observa al grupo de amigos mirando el agua después de empujar al joven estudiante en el muelle en el lago D’Arbonne en Farmerville.

El estudiante permaneció en el agua al menos 10 minutos hasta que el cliente de un restaurante cercano intervine justo a tiempo para salvarlo y aunque el joven logró sobrevivir, el incidente le provocó un grave daño cerebral.

A medical student, 26, is left horrifically-injured after being pushed into lake by friends even though he couldn’t swim – with group then watching him drown for 20 minutes

the group of friends were seen casually peering into the water as Christopher Gilbert, 26, who could not… pic.twitter.com/prqYA5CRF0

