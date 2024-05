Muere Jason Holton, el hombre más pesado de Inglaterra, a los 33 años

STAFF ED.-

Jason Holton, conocido como uno de los hombres más pesados de Inglaterra, fallece a la temprana edad de 33 años debido a una insuficiencia renal.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico del Hospital Royal Surrey County, no pudieron salvarle la vida.

Originario de Camberly, Jason vivía con su madre Leisa en una casa adaptada para su peso de más de 500 kilos.

Su vida estuvo marcada por el trauma de la muerte repentina de su padre y el acoso escolar, lo que desencadenó una obsesión compulsiva por la comida.

Consumía 10 mil calorías diarias y gastaba una gran suma en comida chatarra anualmente.

Jason Holton, renowned as Britain's heaviest man, has passed away at the age of 33 due to organ failure. He was estimated to weigh around 700 pounds (50 stone). pic.twitter.com/WBckFVWgoY

⚡️Britain’s heaviest man dies from organ failure a week before his 34th birthday.

Jason Holton,who weighed an estimated 50 stone, died last Saturday after doctors were unable to prevent his organs from failing.

The coroner’s report stated he died from organ failure and obesity. pic.twitter.com/0WSlBYfK2I

— Insider | UK (@Insider_news_UK) May 5, 2024