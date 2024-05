Investigaciones sobre asesinato de Noé Ramos continúan: Barrios Mojica

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Las investigaciones sobre el asesinato del candidato a la alcaldía del Mante Noé Ramos Ferretiz continúan llevándose a cabo, y con el desahogo de diversos medios de prueba, incluso en materia de telecomunicaciones, se busca establecer la cronología y los antecedentes del caso, así como también determinar si hubo participación de algún actor intelectual, aseveró el Fiscal General de Justicia del Estado Irving Barrios Mojica.

Se sigue trabajando en carpeta de investigación

Entrevistado este lunes en el marco de la Ceremonia de Honores a la Bandera Nacional, Barrios Mojica señaló que si bien no está confirmada la participación de un autor material, tampoco está descartada esa probabilidad, por lo que se sigue trabajando en la carpeta de investigación correspondiente.

“Las investigaciones todavía continúan, estamos viendo si existe algún antecedente,el móvil y en el caso del móvil también viendo si pudiera haber la participación de alguna otra persona en algún otro grado, no necesariamente en el grado material sino en una especie de incitador o autor intelectual, no lo confirmamos, no lo descartamos”, mencionó.

Por eso, dijo, se sigue trabajando en las investigaciones.

“Se han solicitado algunas autorizaciones judiciales a los jueces federales en temas de telecomunicaciones, estamos esperando el resultado de las mismas así como otros dictámenes especializados que nos permitan ir corroborando algún otro grado de participación y sobretodo lo más importante que quede claro si hubo un móvil, cuál fue la causa de estos lamentables hechos», puntualizó.

En cuanto se tengan resultados se informara

Barrios Mojica dijo que este tipo de dictámenes por su especialización se lleva sus tiempos, pero cuando tengamos los resultados se los vamos a estar compartiendo”.

En cuanto al cuerpo de seguridad privado que traía Ramos Ferretiz, el primer fiscal del Estado puntualizó que también han rendido sus declaraciones y en ese sentido también se están ampliando las investigaciones.

“Las investigaciones son muy amplias, en su momento se les tomaron sus entrevistas y en base de las mismas también se siguen desahogando algunas acciones de investigación, es una investigación todavía muy amplia”, recalcó.

Como se recordará, el pasado viernes 19 de abril a las 11:35 de la mañana el candidato a la reelección de El Mante por la Coalición PAN-PRI Fuerza y Corazón por Tamaulipas, Noé Ramos Ferretiz, fue asesinado acuchilladas en un acto de proselitismo que llevaba a cabo en la Colonia Azucarera.

Tras los hechos un solitario homicida fue detenido, el cual permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones.